Američka vojska odbacila je danas tvrdnje iranskih medija da su njene snage pogodile civilno skladište pšenice u Iranu, ističući da su svi napadi bili usmereni isključivo na vojne ciljeve.

Američka Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je na društvenoj mreži Iks da su operacije izvedene 14. jula bile usmerene na iranske vojne objekte u Bandar Abasu, Ahvazu, Kešmu, Tunbu, Bušeru i Ku-e Staku.

Kako se navodi, cilj napada bio je slabljenje iranskih kapaciteta koji, prema tvrdnjama Vašingtona, predstavljaju pretnju komercijalnoj plovidbi kroz Ormuski moreuz.

- U međuvremenu, Iran je kao metu imao nevine civile koji prolaze kroz moreuz, kao i one u susednim zemljama Zaliva - navodi se u saopštenju CENTKOM-a.

Sa druge strane, iranski državni mediji objavili su da su američke snage u utorak pogodile civilno skladište pšenice u Hovejzehu na jugozapadu Irana.

Za sada nije bilo nezavisne potvrde tvrdnji ni jedne strane.