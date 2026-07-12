Izraelski odbrambeni zvaničnici izrazili su zabrinutost da bi Turska, ukoliko joj Sjedinjene Američke Države prodaju borbene avione F-35, mogla da iskoristi svoje tehnološke kapacitete i iskustvo u vazduhoplovstvu kako bi zaobišla američka ograničenja na upotrebu tih letelica, objavio je danas Džerusalem post (JP). Prema pisanju lista, odluka Sjedinjenih Američkih Država da ranije ograniči ili uslovi prodaju aviona F-35 nekim zemljama bila je povezana sa nastojanjem da se spreči njihova zloupotreba i zaštiti tehnologija letelice.

Prema njihovim procenama, iako Turska do sada nije direktno vojno delovala protiv Izraela, mogućnost sukoba, kako tvrde, ne može da se potpuno isključi. Posebnu zabrinutost, napominje izraelski list, izaziva činjenica da F-35 važi za avion koji je izuzetno teško otkriti savremenim sistemima radara.

U slučaju eventualnog sukoba, Ankara bi, prema toj proceni, mogla da izvede napade bez prethodnog upozorenja i uz ograničene mogućnosti izraelske odbrane da reaguje. Iraelski zvaničnici navode i scenario u kojem bi Turska navodno mogla da podeli sposobnosti za praćenje aviona F-35 sa Sirijom ili Iranom, čime bi bila ugrožena izraelska sposobnost za "preventivno delovanje" protiv potencijalnih pretnji, poput balističkih projektila ili nuklearnog programa.

Prema pisanju izraelskog lista, mogućnost saradnje Turske i Irana ocenjuje se kao manje verovatna zbog njihovog međusobnog rivalstva, dok se eventualna saradnja Ankare i Damaska smatra realnijim scenarijem. Ključna prepreka za prodaju F-35 Turskoj jeste američko zakonodavstvo, koje zabranjuje prodaju tih aviona državama koje koriste ruske sisteme protivvazdušne odbrane, poput turskog sistema S-400.

Cilj te zabrane je sprečavanje da ruski sistemi dobiju mogućnost da iz neposredne blizine proučavaju načine otkrivanja i suprotstavljanja avionima F-35. Ukoliko bi Turska istovremeno posedovala F-35 i ruski S-400, Ankara bi mogla da prikupi podatke o mogućnostima američke letelice i prosledi ih drugim državama, uključujući Rusiju, što bi moglo da ugrozi sposobnost SAD za vojno delovanje, navodi list.

Izraelski zvaničnici smatraju da bi Ankara mogla da pokuša da zaobiđe američke zakonske prepreke tako što bi ruske sisteme S-400 stavila u skladište i tvrdila da nisu aktivni. Druga mogućnost koju razmatraju jeste da Turska prebaci sisteme S-400 u Siriju. U tom slučaju, Ankara formalno ne bi kršila američki zakon, ali bi sirijske snage mogle da dođu do sposobnosti za praćenje F-35, što bi ograničilo izraelske operacije u Siriji.

Prema proceni izraelskih stručnjaka, nakon slabljenja uticaja Irana i šiitskih saveznika na Bliskom istoku, nakon sukoba koji su usledili posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, postavlja se pitanje koja bi država mogla da popuni nastali prostor. Kao moguće kandidate navode Egipat, Saudijsku Arabiju i Tursku. Izraelski zvaničnici pozivaju SAD da odluku o prodaji F-35 ne posmatraju samo kroz trenutne ekonomske interese vojnih ugovora, već i kroz dugoročnu stratešku ulogu Turske.

Iako je Turska tradicionalni član NATO-a i Vašington je ne smatra neprijateljskom državom, izraelski stručnjaci upozoravaju da bi promene u odnosima mogle brzo da utiču na bezbednosnu situaciju, posebno u Siriji i Pojasu Gaze. Oni ocenjuju da bi posedovanje aviona F-35 moglo da utiče na buduće odnose Izraela i Turske čak i u slučaju manjih regionalnih kriza.