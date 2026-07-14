"Amerika ne samo da je prekršila memorandum o razumevanju, već ga je i ukinula. Neuspeh u sprovođenju jedne od klauzula bio je dovoljan da se uruši ceo Memorandum o razumevanju, a sada je Amerika prekršila sve svoje obaveze", rekao je Garibabadi, prenosi televizija IRIB.

Ranije danas, američke snage izvršile su nekoliko novih napada na vojne ciljeve u Iranu, nakon čega he Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenuo napade na oružje u Bahreinu i Kuvajtu.

Iz IRGC je saopšteno da će novi američki napadi samo dovesti do odlaganja ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, kao i da "nijedna kap nafte neće napustiti region".