Džeruzalem post prenosi navode američkog lista da je Izrael godinama sprovodio tajnu operaciju s ciljem da regrutuje Ahmadinedžada kao obaveštajnog saradnika, a u kasnijoj fazi planirao je čak i da ga postavi na čelo Irana nakon svrgavanja aktuelnog režima.

Kako se navodi, jedna od neuobičajenijih faza operacije odigrala se početkom 2024. godine, kada je jedan visoki zvaničnik mađarske vlade zatražio od Gergelja Delija, rektora Univerziteta za javnu upravu Ludovika u Budimpešti, da pozove Ahmadinedžada na konferenciju o klimatskim promenama.

Deli je izjavio da mu je rečeno kako će konferencija zapravo poslužiti kao paravan za tajne razgovore između Ahmadinedžada i izraelskih obaveštajaca. Uprkos zabrinutosti da bi to moglo narušiti njegov ugled i ugled univerziteta, pristao je da pošalje poziv jer je smatrao da je „najbolje učiniti sve što možeš da razgovaraju, ako imaš dva neprijatelja koji žele da stupe u kontakt“.

Bivši američki zvaničnici naveli su da je tadašnji direktor Mosada David Barnea lično doputovao u Budimpeštu kako bi se sastao sa Ahmadinedžadom.

Izrael navodno isplaćivao novac Ahmadinedžadu

U godinama koje su usledile, Izrael je, prema navodima lista, izvršio nekoliko tajnih uplata Aliju Akbaru Džavanfekru, portparolu Mahmuda Ahmadinedžada. Izraelski agenti su se sa njim sastali još nekoliko puta pre početka operacije „Lav koji riče“.

Njujork Tajms navodi da je u februaru izraelski vazdušni napad pogodio kompleks u kojem je živeo Ahmadinedžad, ciljajući njegove telohranitelje i oklopno vozilo. Nakon toga su ga, prema istim navodima, preuzeli operativci Mosada i odveli u tajnu sigurnu kuću.

Iz zaštićenog objekta je kasnije otišao iz za sada nepoznatih razloga, a u javnosti se ponovo pojavio tek na sahrani bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Prema tvrdnjama visokih iranskih zvaničnika, Ahmadinedžad je potom priveden od strane obaveštajne službe Islamske revolucionarne garde i stavljen u kućni pritvor.

Zvaničnici Mosada i Ahmadinedžadov portparol, Džavanfekr, odbili su da komentarišu Njujork tajms.

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