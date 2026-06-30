"Videli smo se kasnije na večeri... Ove stvari se, naravno, ne iznose, šta se na večeri govorilo", rekao je Miki Manojlović i nastavio:

U jednom trenutku, on (Emanuel Makron, prim.aut) je meni na francuskom govorio 'ti', što je meni bilo vrlo simpatično. Imao je neku neposrednost", naveo je glumac.

Verovali ili ne, Makron se tokom razgovora sa Manojlovićem dotakao pitanja Kosova i Metohije.

"U jednom trenutku, pošto sam sedeo preko puta njega, a on malo levo, on me je pitao: 'Je li, šta misliš ti, kako da se reši ovo pitanje Kosova?' Mene pita! Mene!", rekao je Miki i potom je ispričao šta je rekao Makronu:

"I ja mu kažem, naravno, ono što mislim tog trenutka, bez nekakvog velikog razmišljanja... Kažem mu: 'Pa, izvršenjem ili poštovanjem Rezolucije 1244'", rekao je Manojlović i dodao:

"On (Emanuel Makron, prim.aut) me je odgledao tim plavim očima i razgovor je otišao dalje. To je bio moj odgovor i njegova reakcija", rekao je Manojlović.

Manojlović se na ovaj način "odmetnuo" od onih svojih kolega koji mašu krvavim šakama nakon predstava, a u objavi, uz video, stoji:

"Glumčina Miki Manojlović o razgovoru sa Emanuelom Makronom tokom njegove posete Srbiji 2019. godine. Čovek sa kičmom. Većina njegovih kolega blokadera, Bjelogrlićevih i Šolakovih sledbenika, bi bez problema otpisalo KiM kako ne bi povredili svoje drugare Šiptare, Hrvate..."