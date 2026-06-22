Grad Mostar upozorio je građane na ozbiljnu opasnost nakon velikog požara koji je zahvatio gradsku deponiju, naglašavajući da vatra i dalje tinja u dubljim slojevima otpada, zbog čega se gust dim sa štetnim i potencijalno opasnim česticama širi prema okolnim naseljima.

Požar od jutros gase mostarski vatrogasci sa više vatrogasnih vozila, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa cisternama, a u akciju gašenja iz vazduha uključen je i avion Air Tractor.

Nadležne službe apelovale su na stanovništvo da ne izlazi iz svojih domova ukoliko to nije neophodno, da izbegava sve aktivnosti na otvorenom prostoru u široj okolini deponije, kao i da drži zatvorene prozore i vrata na kućama i stanovima.

Poseban oprez preporučen je tokom noćnih i jutarnjih sati, kada se zbog meteoroloških uslova dim spušta bliže tlu i dodatno ugrožava kvalitet vazduha.

Građanima koji žive u blizini deponije savetovano je i da ne koriste vodu iz otvorenih bunara i izvora sve dok nadležne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je bezbedna za upotrebu.

Požar je izbio u ranim jutarnjim časovima, a tokom dana proširio se na skladišne i druge poslovne objekte koji se nalaze u okviru deponije. Vatrena stihija zahvatila je i skladište sa starim automobilskim gumama, što je dodatno pogoršalo situaciju zbog gustog i toksičnog dima koji nastaje njihovim sagorevanjem.

Na mestu požara tokom dana čule su se i eksplozije. Lokalni mediji prenose da su detonacije najverovatnije dolazile od gasnih boca koje su se nalazile u zahvaćenom području.

Svi zaposleni na deponiji su blagovremeno evakuisani, a na lice mesta izašle su brojne vatrogasne ekipe koje pokušavaju da stave požar pod kontrolu.

Lokaciju je obišao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, dok je Federalno ministarstvo životne sredine i turizma zatražilo hitno preduzimanje svih raspoloživih mera kako bi se posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu svele na najmanju moguću meru.

Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju, a građanima je preporučeno da redovno prate zvanična obaveštenja i pridržavaju se svih izdatih preporuka.

Jutarnji