Supruga pevača Dada Polumente se porodila juče i rodila sina.

Radosnu vest ponosni roditelji su objavili na društvenim mrežama prikazavši prvu fotografiju iz porodilišta.

Na dirljivoj porodičnoj fotki Ivona i Dado su pozirali sa tek rođenim naslednikom, dok su uz njih i njihove ćerkice. Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a prizor je raznežio brojne pratioce koji su im uputili čestitke i najlepše želje.

- Isak Polumenta. Hvala ti, Bože, Hvala najboljima na svetu - napisala je Ivona.

Značenje imena Isak

Inače, ime Isak jedno je od najstarijih imena i vodi poreklo iz hebrejskog jezika. Nastalo je od imena Jicak (Yitzhak), koje znači "on će se smejati" ili "neka se raduje".

Ime ima posebno mesto u tri velike monoteističke religije. U judaizmu Isak je sin Avrama i Sare, u hrišćanstvu jedan je od najvažnijih starozavetnih praotaca, dok se i u islamu poštuje kao prorok pod imenom Ishak (Ishaq), sin Ibrahima i otac proroka Jakuba (Jakuba/Jakova).

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