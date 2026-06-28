Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će Izrael uputiti delegaciju u Vašington kako bi precizirao svoje bezbednosne interese u vezi sa nuklearnim odredbama mogućeg sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da Izrael nije strana u pregovorima između Vašingtona i Teherana, ali da, kako je naveo, ima jasne bezbednosne interese koje će izneti američkoj strani, preneo je Tajms of Izrael.

"Rekli smo od početka da nismo deo sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, ali to ne znači da nemamo interese. Imamo interese i iznećemo ih. Uostalom, čak i po centralnom pitanju, nuklearnom pitanju, nameravam da pošaljem delegaciju u Vašington kako bismo pojasnili šta su izraelski interesi", rekao je Netanjahu, ne navodeći detalje o sastavu delegacije niti termin posete.

On je ponovio i stav da Izrael ostaje pri zahtevu za održavanje bezbednosne zone na jugu Libana, navodeći da je u više navrata razgovarao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, koji je, prema njegovim rečima, "dao podršku konceptu bezbednosne zone koja sprečava Iran i Hezbolah da nas napadaju".

Pregovarači iz Izraela, Libana i Sjedinjenih Američkih Država potpisali su sinoć trilateralni okvirni sporazum nakon pete runde diplomatskih pregovora u Vašingtonu radi okončanja izraelsko-libanskih sukoba.

Liban je, uoči pregovora, zahtevao potpuno povlačenje izraelskih snaga sa libanske teritorije, dok je za Izrael ključni uslov bio da svaki vid povlačenja mora da bude uslovljen potpunim razoružavanjem libanske militantne grupe Hezbolah i garancijama da ta grupa neće ponovo da uspostavi svoje vojno prisustvo duž granice.

Okvirni sporazum Izraela i Libana, postignut uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa postepeno okončanje sukoba između dve zemlje, uspostavljanje trajnih bezbednosnih aranžmana i otvaranje puta ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

Prema tekstu dokumenta objavljenom na internet stranici američkog Stejt departmenta, Liban se obavezuje da uspostavi punu kontrolu države nad celom svojom teritorijom, da sprovede potpuno razoružavanje svih nedržavnih naoružanih grupa, uključujući Hezbolah, kao i da obezbedi da samo libanska vojska i državne bezbednosne snage imaju pravo na upotrebu sile.

Istovremeno, Izrael će fazno povlačiti svoje snage sa libanske teritorije u skladu sa napretkom sprovođenja sporazuma i verifikacijom bezbednosnih uslova.

Izraelska vlada navodi da nema teritorijalne pretenzije prema Libanu i da će potreba za vojnim prisustvom prestati kada bezbednosna pretnja bude otklonjena.

Sjedinjene Američke Države imaće ulogu posrednika i nadzornika sprovođenja sporazuma, učestvovaće u radu zajedničke vojne koordinacione grupe, kao i u proveri ispunjavanja obaveza obe strane.

Vašington je najavio i da će predvoditi međunarodne napore za obnovu Libana, uključujući rekonstrukciju infrastrukture, ekonomsku pomoć i humanitarnu podršku, uz uslov da sredstva ne budu dostupna nedržavnim oružanim grupama.