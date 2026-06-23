Prema pisanju publikacije, Ruteova sposobnost da utiče na Trampa testirana je još u januaru, kada je Tramp govorio o svojoj nameri da preuzme kontrolu nad Grenlandom i nije isključio upotrebu sile protiv Danske, saveznice NATO-a.

„Ne možemo vam pomoći ako želite da postanete vlasnik Grenlanda. Ali možemo vam pomoći po pitanju bezbednosti“, rekao je Rute Trampu na sastanku u Davosu, javili su izvori lista.

Nakon toga, Rute je predstavio već postojeće planove za vežbe NATO-a na Grenlandu kao novu misiju alijanse na Arktiku.

Tramp je privremeno odustao od svojih pretnji, primetio je list, ali su iza kulisa pregovori izazvali iritaciju i nepoverenje na danskoj strani.