Rute je u obraćanju na događaju Atlantskog saveta u Vašingtonu, rekao da saveznici NATO-a moraju da učine više kako bi svoju ekonomsku snagu pretvorili u vojne sposobnosti, zbog globalnih bezbednosnih izazova koji rastu, prenosi Anadolija.

"Moramo da osiguramo da našu ekonomsku moć pretvaramo u vojne kapacitete", rekao je Rute.

Rute je kazao da će samit NATO-a u Ankari, koji će se održati 7. i 8. jula, pružiti priliku da se pokaže napredak u proširenju saradnje u oblasti odbrambene industrije i povećanju proizvodnih kapaciteta.