Kako se navodi u saopštenju ruske vlade, od 1. jula privremeno će biti obustavljen prelazak ljudi, vozila, robe i pošiljki preko određenih železničkih prelaza na granicama sa ove tri zemlje, prenosi Sputnjik.

Među prelazima koji se zatvaraju nalaze se železničke stanice Sankt Peterburg - Finlandski i Viborg, kao i Vjarcila, Ljuta i Svetogorsk na granici sa Finskom.

Na granici sa Estonijom zatvara se prelaz Pečori-Pskovski, dok će na granici sa Letonijom biti obustavljen saobraćaj preko prelaza Pitalovo u Pskovskoj oblasti.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je zadatak da o ovoj odluci obavesti vlasti Finske, Estonije i Letonije, a odluka stupa na snagu 1. jula.

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