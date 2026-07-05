„Folksvagen će verovatno kupiti kineski proizvođač automobila. Možda BYD“, rekao je predsednik Kilskog instituta za svetsku ekonomiju (IfW) Moric Šularik u intervjuu za „Ziddojče cajtung“.

Pozadina ove izjave su stalni problemi u Folksvagenu. Kompanija se bori sa padom profita, slabljenjem prodaje i strogim programom smanjenja troškova.

Prema izveštajima medija, trenutno se razmatraju mere štednje koje bi mogle uticati na čak 100.000 radnih mesta. Nekoliko drugih nemačkih fabrika su takođe u fazi preispitivanja. Sam Folksvagen još nije komentarisao izveštaje, ali je više puta naglašavao da njegov trenutni poslovni model dostiže svoje granice u uslovima globalne konkurencije.

Pritisak iz Kine je posebno intenzivan. Prema podacima Kineskog udruženja proizvođača automobila (CAAM), Kina je sada najveći svetski izvoznik automobila, pretekavši Japan.

Proizvođači poput BYD-a, Geely-ja i Chery-ja brzo osvajaju tržišni udeo u Evropi – prvenstveno sa električnim automobilima po konkurentnim cenama.

„Tradicionalni model izvoza automobila izumire“, rekao je ekonomski istoričar Nil Ferguson i dodao da se evropski proizvođači moraju pripremiti za fundamentalnu strukturnu transformaciju.

Šularik, međutim, vidi mogućnosti za Evropu i kaže da bi Kini trebalo da se omogući pristup evropskom tržištu, ali samo pod uslovom da se vozila takođe proizvode u Evropi.

„Evropi je potrebna tehnološka autonomija u ključnim oblastima“, tvrdi ekonomista.

Samo kroz investicije u buduće tehnologije može se sprečiti da evropska industrija dalje gubi pozicije u konkurenciji između SAD i Kine. Njegova izjava o mogućem preuzimanju Folksvagena je eksplicitno zamišljena kao predviđanje – trenutno nema konkretnih planova ili pregovora s tim u vezi.

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