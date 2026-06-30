SAD planiraju da potroše preko 4 milijarde dolara na nadogradnju svojih vojnih i obaveštajnih objekata u Velikoj Britaniji, izveštava Gardijan, pozivajući se na zvanična dokumenta Pentagona.

Prema publikaciji, projekat podrazumeva izgradnju novih bunkera u okrugu Safok, koji će verovatno biti korišćeni za skladištenje američkog nuklearnog oružja, kao i modernizaciju objekata za podršku tajnim operacijama.

Pored toga, SAD nameravaju da renoviraju vazduhoplovnu bazu u Glosterširu, sa koje su bombarderi ranije izvodili napade na Iran po naređenju američkog predsednika Donalda Trampa, navodi se u članku.

„Ovi planovi podvlače razmere američkog vojnog i obaveštajnog prisustva u Velikoj Britaniji, gde je više od 12.000 američkih vojnika stacionirano u najmanje 15 vojnih baza i objekata“, napominju novinari.