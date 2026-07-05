Sa severozapadnim vetrovima koji usmeravaju dim ka jugoistočnijim područjima i udarima koji ponovo jačaju posle podneva, slika se može brzo promeniti, pod uticajem i meteoroloških uslova i intenziteta samog požara. Severozapadni vetrovi duvaju u širem području, sa prosečnim intenzitetom blizu 3 Boforta. Udari dostižu 27 km/h, a na mestima, uglavnom u područjima sa brdovitim terenom, čak dostižu i 30 km/h.

Kako je izvestio ERT, od podneva pa nadalje, ne očekuje se značajna promena prosečne brzine vetra. Međutim, kritični element su udari vetra, koji će ponovo početi da se jačaju, dostižući lokalno iznad 35-37 km/h. Ovaj razvoj događaja može pogodovati privremenim pojačanjima, stvaranju tačaka i bržem širenju požara.

Značajno slabljenje vetra očekuje se od ranih večernjih sati, otprilike posle 21:00, kada se očekuje da će i prosečne brzine i udari vetra primetno popustiti. Do tada, ponašanje požara će ostati osetljivo na nagla pojačanja vetra, posebno blizu fronta i u područjima gde reljef može ubrzati udare.

Ujutru, zbog temperaturne inverzije, dim i zagađivači vazduha imaju tendenciju da se zadržavaju blizu tla. To dovodi do povećane koncentracije suspendovanih čestica i lošijeg kvaliteta vazduha, posebno u područjima nizvodno od požara, tj. na putu prenosa dima vetrom.

Kako sunce izlazi i tlo se zagreva, vertikalno mešanje atmosfere se poboljšava. Ovaj proces omogućava dimu da se širi na veću visinu i postepeno razređuje, ograničavajući donekle visoke koncentracije blizu površine. Međutim, postoji jedna važna napomena. Sve dok postrojenja za reciklažu i drugi industrijski materijali nastavljaju da gore, proizvodnja dima će se nastaviti. Stoga, čak i ako se mešanje atmosfere poboljša tokom dana, kvalitet vazduha može ostati narušen u blizini izvora požara i duž putanje dima.

Prisustvo industrijskih materijala u gorivu je dodatni faktor zabrinutosti, jer oblak dima ne sastoji se samo od dima od sagorevanja šuma ili gradova, već može da sadrži zagađivače iz materijala koji proizvode opterećeniju mešavinu suspendovanih čestica i gasova. Iz tog razloga, značajno poboljšanje kvaliteta vazduha zavisiće ne samo od slabljenja vetrova, već uglavnom od ograničavanja sagorevanja i smanjenja proizvodnje dima.

Dok se požar efikasno ne stavi pod kontrolu, područja do kojih se prenosi oblak dima treba pažljivo pratiti, jer se slika može promeniti tokom dana. Pravac vetrova, udari vetra, lokalne turbulencije i intenzitet gorenja odrediće u kojoj meri će se toksični oblak zadržati iznad Soluna ili će se pomeriti dalje ka jugoistoku.

Šta sadrži toksični smog?

Ogromni oblak crnog dima koji je prekrio Solun nije samo dim. Profesor inženjerstva zaštite životne sredine na Univerzitetu Aristotel u Solunu, Demostenis Sarigijanis, naglašava da se oblak sastoji od finih čestica kao rezultat nepotpunog sagorevanja. Činjenica da su sagoreli reciklirani materijali, deterdženti i ulja čini njegov sastav posebno štetnim.

„Gasovite čestice koje se nalaze u oblaku su isparljivi organski ugljovodonici, posebno iritantni za grlo i oči, dok postoji i nekoliko kancerogenih jedinjenja, kao što su benzen, dioksini i furani“, kaže gospodin Sarigijanis.

Uputstva za zaštitu građana

Zbog dima, vlasti pozivaju građane da budu posebno oprezni i da se pridržavaju zaštitnih mera, posebno one koji pripadaju ranjivim grupama.