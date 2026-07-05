U Poljskoj je danas izbio politički sukob zbog sumnji da su američki protivvazdušni raketni sistemi „Patriot“ isporučeni Ukrajini na proleće, a opozicione stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsednika.

Opoziciona nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) naglasila je da su samoj Poljskoj potrebne rakete.

Tajni spisi?

- Ove rakete su ključni element u odbrani poljskog vazdušnog prostora od balističkih raketa i drugih visoko razvijenih pretnji - objavio je bivši ministar odbrane Marijuš Blaščak, istaknuti poslanik PiS-a, na Platformi X.

Odgovarajući na optužbe, zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik rekao je novinskoj agenciji PAP da je spisak vojne pomoći Ukrajini klasifikovan kao tajna.

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Do sukoba je došlo nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da Ukrajini ponestaje ovih ključnih raketa jer rat sa Iranom izaziva nestašicu.

U martu se nemački ministar odbrane Boris Pistorijus pridružio drugim evropskim zemljama u pokušaju da pronađu više od 30 raketa Patriot.

Da li je Poljska predala svoju porudžbinu iz SAD Ukrajini?

Na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Ramštajnu, u Nemačkoj, u aprilu, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov zahvalio se Nemačkoj, Holandiji, Španiji i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš nije želeo tada da kaže da li je Poljska ustupila rakete iz sopstvenih zaliha ili je dala Ukrajini prioritet u isporuci narudžbina iz Sjedinjenih Država.

Marćin Pšidač, savetnik za spoljnu politiku predsednika Karola Navrockog, desničarskog konzervativca koji je često u sukobu sa vladom premijera Donalda Tuska, rekao je da njegove informacije ukazuju na to da je Poljska dala Ukrajini prednost u redu.

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