U Poljskoj je danas izbio politički sukob zbog sumnji da su američki protivvazdušni raketni sistemi „Patriot“ isporučeni Ukrajini na proleće, a opozicione stranke optužuju da se to dogodilo bez znanja parlamenta ili predsednika.

Opoziciona nacionalno-konzervativna stranka Pravo i pravda (PiS) naglasila je da su samoj Poljskoj potrebne rakete.

Tajni spisi?

- Ove rakete su ključni element u odbrani poljskog vazdušnog prostora od balističkih raketa i drugih visoko razvijenih pretnji - objavio je bivši ministar odbrane Marijuš Blaščak, istaknuti poslanik PiS-a, na Platformi X.

Odgovarajući na optužbe, zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik rekao je novinskoj agenciji PAP da je spisak vojne pomoći Ukrajini klasifikovan kao tajna.

Do sukoba je došlo nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao da Ukrajini ponestaje ovih ključnih raketa jer rat sa Iranom izaziva nestašicu.

U martu se nemački ministar odbrane Boris Pistorijus pridružio drugim evropskim zemljama u pokušaju da pronađu više od 30 raketa Patriot.

Da li je Poljska predala svoju porudžbinu iz SAD Ukrajini?

Na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine u Ramštajnu, u Nemačkoj, u aprilu, ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov zahvalio se Nemačkoj, Holandiji, Španiji i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš nije želeo tada da kaže da li je Poljska ustupila rakete iz sopstvenih zaliha ili je dala Ukrajini prioritet u isporuci narudžbina iz Sjedinjenih Država.

Marćin Pšidač, savetnik za spoljnu politiku predsednika Karola Navrockog, desničarskog konzervativca koji je često u sukobu sa vladom premijera Donalda Tuska, rekao je da njegove informacije ukazuju na to da je Poljska dala Ukrajini prednost u redu.

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