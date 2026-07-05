Rusija danas, za razliku od Evrope, nastupa kao zaštitnik istinskih evropskih i ljudskih vrednosti, izjavio je zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

„Reći ću bez ikakvog preterivanja — po mom mišljenju, danas je moja zemlja istinski zaštitnik evropskih vrednosti“, rekao je Kosačov.

On je ocenio da su u Evropi porodica i ljudska osećanja pretrpeli duboke promene, dok se u Rusiji tradicionalne vrednosti i dalje čuvaju.

„Vidimo u šta su tamo, u Evropi, pretvorili porodicu i ljudska osećanja. Kod nas se sve to i dalje čuva. To je neka vrsta riznice, čak i rezervata u dobrom smislu te reči — mesto gde se te zaštićene, iskonske vrednosti, bilo da ih nazivamo evropskim ili ljudskim, čuvaju u punoj meri“, rekao je ruski parlamentarac.

„I time svakako možemo da se ponosimo“, dodao je potpredsednik Saveta Federacije.

Kosačov je podsetio da u Rusiji zajedno žive pripadnici 194 naroda, koji govore na više od 300 jezika, kao i da u zemlji postoje četiri tradicionalne verske zajednice i veliki broj drugih crkava i verskih organizacija.

„Eto šta su, po mom mišljenju, istinske evropske vrednosti, a da i ne govorim o tradicionalnim porodičnim vrednostima“, zaključio je Kosačov.