Prema podacima Slovačkog statističkog zavoda, nakon obrade gotovo svih biračkih mesta izlaznost je bila 16,1 odsto.

Slovački list „Denik N“ ranije je pisao da je na birališta izašlo oko 15 odsto građana, što je već tada bilo dovoljno da bude jasno da referendum neće uspeti.

Referendum je pokrenula prozapadna opoziciona stranka Demokrate, uz podršku više od 350.000 potpisa.

Cilj je bio da se ukinu doživotne isplate za premijere i predsednike parlamenta koji su bili na funkciji najmanje dva mandata, ali i da se otvori pitanje vraćanja specijalnog tužilaštva i Nacionalne kriminalističke agencije, institucija koje su se bavile krupnim kriminalom i korupcijom.