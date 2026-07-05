Nebenzja je u maju saopštio da je Lavrov uputio Guterešu pismo sa pitanjima u vezi sa, kako ruska strana navodi, isceniranim događajima u Buči i da Moskva očekuje jasne odgovore, a ne formalne dopise.
„Poslednji odgovor generalnog sekretara o Buči je prosto izrugivanje, jer je reč o klasičnom formalnom odgovoru bez suštine. Jednostavno je nepristojno tako odgovarati na pisma ministra spoljnih poslova Ruske Federacije“, rekao je Nebenzja.
Ministarstvo odbrane Rusije je u aprilu 2022. godine saopštilo da su fotografije i video-snimci koje je objavio Kijev, a koji navodno svedoče o zločinima ruskih vojnika u Buči, u Kijevskoj oblasti, predstavljali ukrajinsku provokaciju. Kako je tada istaklo rusko Ministarstvo odbrane, tokom perioda u kojem je grad bio pod kontrolom ruskih snaga nijedan lokalni stanovnik nije stradao usled nasilnih postupaka ruskih vojnika.
Svet
"Ovo je ruganje!" Moskva besna zbog odgovora UN o Buči
Odgovor generalnog sekretara UN Antonija Gutereša na pismo šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova sa pitanjima u vezi sa provokacijom kijevskog režima u Buči predstavlja „izrugivanje i formalni odgovor bez suštine“, saopštio je za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
Nebenzja je u maju saopštio da je Lavrov uputio Guterešu pismo sa pitanjima u vezi sa, kako ruska strana navodi, isceniranim događajima u Buči i da Moskva očekuje jasne odgovore, a ne formalne dopise.
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