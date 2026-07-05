Nebenzja je u maju saopštio da je Lavrov uputio Guterešu pismo sa pitanjima u vezi sa, kako ruska strana navodi, isceniranim događajima u Buči i da Moskva očekuje jasne odgovore, a ne formalne dopise.



„Poslednji odgovor generalnog sekretara o Buči je prosto izrugivanje, jer je reč o klasičnom formalnom odgovoru bez suštine. Jednostavno je nepristojno tako odgovarati na pisma ministra spoljnih poslova Ruske Federacije“, rekao je Nebenzja.



Ministarstvo odbrane Rusije je u aprilu 2022. godine saopštilo da su fotografije i video-snimci koje je objavio Kijev, a koji navodno svedoče o zločinima ruskih vojnika u Buči, u Kijevskoj oblasti, predstavljali ukrajinsku provokaciju. Kako je tada istaklo rusko Ministarstvo odbrane, tokom perioda u kojem je grad bio pod kontrolom ruskih snaga nijedan lokalni stanovnik nije stradao usled nasilnih postupaka ruskih vojnika.