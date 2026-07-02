Mnoge je iznenadilo to što WC šolja nema klasičan odvod, već je postavljena direktno iznad mora, pa se kroz otvor ispod nje vidi okean.

Snimak objavljen na TikToku za kratko vreme postao je viralan, a korisnici nisu krili iznenađenje kada su ugledali šta se nalazi ispod toaleta.

Pogled koji je mnoge ostavio bez reči

Na video-snimku vidi se WC šolja sa daskom postavljena na metalnu mrežastu podlogu. Ispod nje prostire se otvoreno more, a kamera se potom spušta ka površini vode.

Najveće iznenađenje usledilo je kada su se u kadru pojavile velike ribe koje plivaju neposredno ispod platforme.

Prizor je kod mnogih izazvao nelagodu, a pojedini korisnici priznali su da im nije bilo prijatno ni da pogledaju snimak.

Zašto su nekada koristili ovakve toalete?

Sličan sistem prikazan je i na jednom YouTube snimku, gde se objašnjava da su ovakvi toaleti bili uobičajeni na pojedinim naftnim platformama i brodovima izgrađenim tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka.

U to vreme ovakav način odlaganja otpada bio je mnogo češći nego danas.

Međutim, zbog strožih propisa o zaštiti životne sredine i unapređenja radnih uslova, ovakvi sistemi su gotovo potpuno napušteni.

Komentari preplavili društvene mreže

Video je izazvao brojne reakcije korisnika TikToka.

Mnogi su priznali da ih je prizor riba koje plivaju ispod toaleta potpuno zgrozio.

Natera vas da izbegavate plodove mora - napisao je jedan korisnik.

Drugi je u šali dodao:

Gde je ovo? Samo želim da budem siguran da ne jedem divlje ulovljenu ribu iz tog područja.

Kako danas izgledaju toaleti na naftnim platformama?

Iako su ovakvi prizori mnogima delovali neverovatno, stručnjaci ističu da savremene naftne platforme i brodovi imaju potpuno drugačije sanitarne sisteme.

Većina modernih postrojenja opremljena je standardnim toaletima sa vodokotlićima, umivaonicima i sistemima za prečišćavanje otpadnih voda, čime se obezbeđuju mnogo bolji higijenski uslovi za članove posade i znatno manji uticaj na životnu sredinu.

Ipak, snimak starog sistema još jednom je pokazao koliko su se uslovi rada na naftnim platformama promenili tokom poslednjih nekoliko decenija.