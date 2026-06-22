U saopštenju, koje je objavljeno na platformi X, navodi se da je napad izvršen po naređenju komandanta SOUTHCOM-a, generala Fransisa L. Donovana.

"Zajednička operativna grupa 'Južno koplje' izvela je smrtonosni kinetički napad na brod kojim upravljaju označene terorističke organizacije. Obaveštajne službe su potvrdile da je brod prolazio poznatim rutama za trgovinu drogom na Karibima i da je bio uključen u operacije trgovine drogom. Dva muškarca-narkoterorista su ubijena tokom ove akcije, a šest muškaraca je preživelo", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je nakon napada odmah obaveštena Obalska straža Sjedinjenih Američkih Država da aktivira sistem potrage i spasavanja za preživele.

Najnoviji napad - kojih sada ima više od 60 - povećao je broj ljudi poginulih u napadima američke vojske na čamce na više od 210 od trenutka kada je administracija predsednika SAD Donalda Trampa početkom septembra počela da gađa one koje naziva „narkoteroristima“.

Tramp je izjavio da se Sjedinjene Američke Države nalaze u „oružanom sukobu“ sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao je napade kao neophodnu eskalaciju kako bi se zaustavio dotok droge u SAD i smanjio broj smrtnih slučajeva od predoziranja među Amerikancima. Međutim, njegova administracija je pružila malo dokaza koji bi potkrepili tvrdnje da su u napadima ubijeni „narkoteroristi“.

Kritičari ovih udara doveli su u pitanje i njihovu zakonitost i njihovu efikasnost. Deo argumentacije zasniva se na činjenici da se fentanil, koji stoji iza velikog broja smrtnih slučajeva od predoziranja u SAD, uglavnom krijumčari kopnenim putem iz Meksika, gde se proizvodi od hemikalija uvezenih iz Kine i Indije.

U četvrtak su američki zakonodavci zatražili od Pentagona da objavi „necenzurisani snimak“ prvog napada koji je vojska izvela, nakon što su se pojavili izveštaji da je SAD izvršio naknadni napad na preživele iz prvobitnog udara.

Dvojica muškaraca na čamcu u početku su preživela napad u kojem je poginulo devet drugih osoba i držali su se za ostatke olupine kada je plovilo ponovo pogođeno, usled čega su i oni poginuli. Bela kuća je potvrdila taj naknadni napad, insistirajući da je izveden „u samoodbrani“ kako bi se osiguralo uništenje čamca i da je sproveden u skladu sa zakonima oružanog sukoba.

Međutim, pojedini pravni stručnjaci ocenili su da bi drugi napad kojim su ubijeni preživeli bio nezakonit u bilo kojim okolnostima, bez obzira na to da li se radilo o oružanom sukobu ili ne.

Kancelarija generalnog inspektora Pentagona saopštila je u maju da planira da ispita da li je američka vojska sledila utvrđeni okvir za odabir ciljeva prilikom izvođenja ovih napada. Ipak, ta procena je usmerena isključivo na ono što je poznato kao šestofazni Zajednički ciklus ciljanja, a ne na zakonitost samih napada, navela je kancelarija inspektora, piše ABC News.