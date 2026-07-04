Drugi dan vikenda doneće Srbiji kao i prvi, ugodno vreme i bez vrućina, a očekuje se i više oblačnosti. Nakon sunčanog jutra, tokom dana sa severa povećanje oblačnosti.

Duvaće i dalje pojačan severozapadni vetar, u Vojvodini i na istoku Srbije i dalje veoma jak.

Noć ka nedelji biće veoma ugodna, u južnim i centralnim predelima i sveža, uz minimalne temperature ispod 15, lokalno i ispod 10 stepeni, dok će u Vojvodini, u Beogradu i u Negotinskoj Krajini biti iznad 15 stepeni, a sve do ponoći iznad 20°C.

Maksimalna temperatura biće od 26 do 30, u Beogradu do 28 stepeni.

U ponedeljak promenljivo oblačno. Lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom u severnim, zapadnim i jugozapadnim predelima Srbije, potom ponegde i u centralnim.

Sve do petka se očekuje smena sunca i oblaka, ponegde uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Temperature će biti prosečne za početak jula, tako da se ne očekuju veće vrućine.

Od vikenda sledi porast temperatura i stabilizacija vremena.

Prema trenutnim prognozama nakon 12. jula Srbiju očekuju novi toplotni talas, uz temperature od 30 do 35 stepeni, sredinom meseca, lokalno i preko 35 stepeni.

Prethodni toplotni talas, oborio je temperaturne rekorde za jun. Maksimalna temperatura u Subotici i u Kikindi dostigla je 41°C, u Beogradu 39°C.