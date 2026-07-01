Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas saučešće povodom smrti pevača i frontmena grupe Vilidž Pipl (Village People) Viktora Vilisa, koji je umro u 75. godini nakon kratke i teške bolesti.

"On je bio sjajan i veseo čovek, a pesmu njegove grupe, 'YMCA' sam koristio na svojim mitinzima. Ta pesma postala je 'monster' hit ponovo nakon 30 godina", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je naveo da su Vilis i ostali članovi grupe bili uz njega "od samog početka".

"Voleli su akciju, a i mi smo njih voleli, kao i njihovu pesmu. Mislićemo na Viktora svaki put kad čujemo 'YMCA', kao i danas, i tokom praznika Četvrtog jula", istakao je američki predsednik.

Vilis je preminuo nakon kratke i teške bolesti, samo dan uoči svog 75. rođendana.

On je bio glavni pevač disko benda, poznatog po šarenim kostimima, kao i koautor hitova, uključujući i njihovu himnu YMCA.

Grupa Vilidž Pipl stekla je slavu 1970-ih godina prošlog veka, a postala je poznata po svojim kamp pesmama i ekstravagantnim kostimima koji su u to vrijeme bili simbol američke muževnosti, poput građevinskog radnika, kauboja i bajkera.

Vilis je bio poznat po tome što se tokom svojih nastupa predstavljao kao policajac, mornarički oficir i sportista.

Najpoznatiji hitovi grupe su "Macho Man", "Go West", koju su kasnije obradili Pet Šop Bojsi i "In The Navy", ali im je najpoznatija disko himna "YMCA" donela platinastu prodaju i prvo mesto na top listama širom sveta, a koju je gej zajednica usvojila kao himnu.

Pevač je napustio grupu 1979. godine, da bi se 2017. godine vratio.

Poslednji put je sa bendom nastupio u maju ove godine nakon završetka prve etape evropske turneje, prenosi Tanjug.

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