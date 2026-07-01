Nemačka je odlučila da krene svojim putem u razvoju vojne tehnologije budućnosti. Nakon neuspeha zajedničkog projekta sa Francuskom i Španijom za razvoj lovačkog aviona šeste generacije, Berlin priprema sopstveni sistem koji bi trebalo da poveže lovačke avione, dronove, satelite i senzore u jedinstvenu mrežu.

Prema pisanju Politiko-a, pozivajući se na interna dokumenta nemačkog Ministarstva odbrane, Berlin priprema ugovor vredan 580 miliona evra sa minhenskom odbrambenom kompanijom Helsing. Kompanija bi trebalo da razvije osnovni softver i test arhitekturu za Borbeni lovački sistem Nucleus (CFSN), koji bi u budućnosti mogao da postane okosnica nemačkog vazdušnog ratovanja.

Prema dokumentima, Helsing bi trebalo da razvije dva eksperimentalna bespilotna borbena aviona, dve zemaljske kontrolne stanice, operativni sistem, softver za autonomno upravljanje i državnu referentnu arhitekturu na koju se mogu povezati drugi vojni sistemi.

Dronovi, borbeni avioni i sateliti će funkcionisati kao jedinstveni sistem

Ovo je nemački pokušaj da se nastavi razvoj dela projekta Budućeg borbenog vazdušnog sistema (FCAS), nakon što su neslaganja između francuskih i nemačkih partnera dovela do propasti plana za razvoj zajedničkog borbenog aviona. Iako su Francuska i Nemačka ranije najavile da će nastaviti saradnju na razvoju takozvanog borbenog oblaka, odnosno digitalne mreže koja povezuje avione, dronove i senzore, još nije jasno da li će ovaj sistem biti zajednički ili će svaka zemlja razviti svoje rešenje.

Politiko takođe navodi da Ministarstvo planira da izbegne dodatni parlamentarni nadzor. Prema jednom od dokumenata, druga faza projekta, zakazana za 2027. godinu, ne bi zahtevala novo odobrenje Bundestaga, iako se mora zahtevati za projekte vredne više od 25 miliona evra.

Dokumenti takođe pokazuju da je Ministarstvo razmatralo četiri moguća glavna izvođača radova: Airbus Defense and Space, Helsing, MBDA Germany i Diehl Defence, ali je zaključeno da je samo Helsing podneo svu potrebnu dokumentaciju.

Istovremeno, Nemačka se poziva na izuzeće od evropskih pravila o javnim nabavkama zbog nacionalne bezbednosti, uz obrazloženje da bi standardni tender mogao da ugrozi njene bezbednosne interese.

Ako se plan sprovede, Nemačka će dobiti sopstvenu digitalnu platformu za upravljanje budućim vazdušnim operacijama.



