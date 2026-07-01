Balističke i krstareće rakete u javnosti se često trpaju u istu kategoriju, kao „rakete dugog dometa“. To je zgodno za naslov, ali nije precizno. One mogu gađati slične ciljeve, mogu nositi konvencionalne ili nuklearne bojeve glave, mogu biti lansirane sa kopna, brodova, podmornica ili aviona, ali njihov način leta i vojna logika potpuno su različiti.

Balistička raketa udara brzinom i visinom. Krstareća raketa udara putanjom i prikrivanjem. Prva protivniku skraćuje vreme za reakciju, druga pokušava da mu oduzme mogućnost da je na vreme vidi.

Zato nije dovoljno pitati koja je „bolja“. Pravo pitanje glasi: za koju misiju? Za strateško odvraćanje, udar po velikoj udaljenosti, napad na aerodrom, probijanje protivvazdušne odbrane, gađanje komandnog centra, broda ili skladišta municije, odgovor neće uvek biti isti.

Balistička raketa: visoko, brzo, brutalno

Balistička raketa leti po visokoj lučnoj putanji. Motor je pokreće u početnoj fazi, ubrzava je i izbacuje na zadatu putanju. Posle toga raketa se kreće uglavnom po inerciji, pod uticajem zamaha i gravitacije, pre nego što se u završnoj fazi obruši na cilj velikom brzinom.

Kod raketa većeg dometa, deo putanje može voditi van atmosfere. Zatim se bojeva glava vraća kroz atmosferu i pada ka cilju u terminalnoj fazi. Upravo tada nastaje najveći problem za odbranu: vremena je malo, brzina je ogromna, a prostor za grešku gotovo ne postoji.

Balističke rakete mogu biti različitih dometa: taktičke, operativno-taktičke, srednjeg dometa, interkontinentalne. Neke su namenjene konvencionalnim udarima po vojnim ciljevima, druge su deo nuklearnog odvraćanja. Savremeni sistemi mogu imati vrlo precizno navođenje, manevrišuće bojeve glave, mamce i druge elemente koji otežavaju presretanje.

Zbog toga balističku raketu ne treba posmatrati samo kao „nuklearno oružje za smak sveta“. Iskander, ATACMS, iranske balističke rakete, severnokorejski sistemi i kineske protivbrodske balističke rakete pokazuju da se ovaj tip oružja sve više koristi ili planira i za konkretne konvencionalne ciljeve.

Njena glavna prednost ostaje ista: brzina. Od trenutka kada uđe u završnu fazu, protivnik ima vrlo kratak prozor za reakciju. Zato su balističke rakete posebno opasne protiv aerodroma, komandnih centara, skladišta, baza, radara i drugih ciljeva za koje je važno da udar stigne brzo i snažno.

Krstareća raketa: nisko, pametno, strpljivo

Krstareća raketa je drugačija filozofija. Ona se ponaša mnogo više kao mali avion bez pilota nego kao klasična raketa koja se penje visoko i zatim pada na cilj. Tokom većeg dela leta ostaje pogonjena, koristi krila ili aerodinamičke površine i leti kroz atmosferu.

Njena snaga nije u tome da bude najbrža, već da bude teško uočljiva. Krstareća raketa može da leti nisko, prati teren, koristi radarske praznine, obilazi opasne zone i do cilja dolazi iz pravca koji protivnik ne očekuje. Zbog toga je posebno korisna za precizne udare po ciljevima velike vrednosti.

Tomahawk, Kalibar, H-101, Storm Shadow/SCALP, Taurus i slični sistemi nastali su upravo oko ideje da se cilj pogodi precizno, iz daljine, uz što manji rizik za platformu koja ih lansira. Krstareće rakete se koriste protiv komandnih centara, mostova, skladišta, bunkera, radara, brodova, aerodroma i infrastrukture.

Mnoge su podzvučne, neke su nadzvučne, a noviji sistemi pokušavaju da spoje brzinu sa niskim profilom leta. Ipak, čak i kada nisu ekstremno brze, one mogu biti vrlo opasne jer se često otkrivaju kasno. Protivvazdušna odbrana ih može oboriti ako ih na vreme vidi, ali upravo je to najteži deo zadatka.

Krstareće rakete takođe nisu samo „taktičko“ oružje. One mogu imati stratešku ulogu, naročito kada nose nuklearne bojeve glave ili se lansiraju sa strateških bombardera, podmornica i brodova duboko u neprijateljsku pozadinu. Njihova preciznost i mogućnost prilaska iz neočekivanog pravca daju im značaj koji daleko prevazilazi običan frontovski udar.

Šta je teže zaustaviti?

Najjednostavniji odgovor glasi: zavisi kada ih vidite.

Balističku raketu je često lakše otkriti nakon lansiranja. Ona pravi snažan toplotni trag, penje se visoko i može biti registrovana satelitima, radarima ranog upozorenja i protivraketnim sistemima. Međutim, otkrivanje nije isto što i uspešno presretanje. Zbog velike brzine, visoke putanje, mogućih mamaca i manevrisanja u završnoj fazi, obaranje balističke rakete ostaje jedan od najtežih zadataka u modernoj odbrani.

Krstareća raketa pravi suprotan problem. Sporija je i, ako se na vreme prati, može biti oborena lovcima, sistemima PVO srednjeg i kratkog dometa, pa čak i topovskim i raketnim sistemima za blisku zaštitu. Problem je što leti nisko i često se pojavljuje na radaru tek kada je već blizu cilja.

Balistička raketa je, dakle, vidljivija, ali brža i teža za presretanje. Krstareća raketa je sporija, ali neupadljivija i taktički fleksibilnija.



Domet, nosivost i cena udara

Balističke rakete imaju prirodnu prednost kada se govori o dometu i nosivosti. Interkontinentalne balističke rakete mogu preći hiljade kilometara i nositi velike bojeve glave, uključujući nuklearne. Zato su osnova nuklearnog odvraćanja velikih sila.

Krstareće rakete takođe mogu imati veliki domet, ali njihov let zavisi od motora, goriva, visine, profila rute i potrebe da ostanu prikrivene. Sa druge strane, često omogućavaju finije planiranje udara. Mogu zaobići najjače zone PVO, napasti iz neočekivanog pravca i pogoditi cilj sa manjom kolateralnom štetom.

Cena nije jednostavno pitanje. Balističke rakete su često skuplje, posebno one većeg dometa i složenijih bojevih glava. Krstareće rakete takođe nisu jeftine, naročito moderni sistemi sa naprednim navođenjem, malom uočljivošću i velikim dometom. U praksi, države ih ne biraju samo po ceni, već po efektu koji žele da postignu.

Dva oružja za različite zadatke

Balističke i krstareće rakete danas se sve više preklapaju po ciljevima, ali ne i po načinu dolaska do njih. Obe mogu pogoditi komandni centar. Obe mogu napasti aerodrom. Obe mogu nositi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu. Razlika je u tome kako stižu do mete i kakav problem stvaraju odbrani.

Balistička raketa donosi brzinu, veliki domet, snažan udar i pritisak odmazde. Krstareća raketa donosi prikriveniji prilaz, složeniju putanju, precizniji izbor cilja i mogućnost da napadne kroz rupe u protivvazdušnoj odbrani.

U modernom ratu nema univerzalnog pobednika. Balistička raketa je bolja kada je najvažnije vreme reakcije svesti na minimum i isporučiti snažan udar velikom brzinom. Krstareća raketa je bolja kada je važnije doći neprimećeno, zaobići odbranu i pogoditi tačno određenu metu.

To su dva puta do istog cilja, ali dve potpuno različite logike rata. Jedna dolazi odozgo, brzo i brutalno. Druga dolazi nisko, strpljivo i iz pravca iz kog je protivnik možda nije ni očekivao.