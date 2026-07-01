Superjahta ruskog predsednika Vladimira Putina sprema se da prođe pored Velike Britanije, uz zaštitu dva ratna broda. Luksuzno plovilo nosi ime „Grejsful“ i poznato je kao Putinovo „ljubavno gnezdo“ koje deli sa svojom navodnom "partnerkom" Alinom Kabajevom.

2004. godine, Alina je osvojila dve zlatne medalje u ritmičkoj gimnastici na Olimpijskim igrama u Atini i dobila je titulu „najfleksibilnije žene u Rusiji“. Navodno je zapala za oko ruskom predsedniku na jednom od svojih takmičenja.

Postoji velika mogućnost da se Kabajeva nalazi na luksuznoj superjahti dugoj više od 80 metara koja plovi ka Mediteranu, prema podacima danskih vlasti. Očekuje se da će brod, poznat u Rusiji kao „Kit ubica“, ploviti kroz Lamanš, u pratnji ratnog broda Severomorsk. Jahtu su danske vlasti primetile u Baltičkom moru između Nemačke i Danske u ponedeljak, piše britanski "San".

Ovo je prvi put da je plovilo otkriveno na radaru od 2022. godine, ali nakon što je brod primećen u blizini Danske, superjahta je isključila svoj transponder, elektronski uređaj koji emituje signale i koristi se za praćenje.

Jahta „Grejsful“ je godinama povezana sa Putinom, ali nikada nije zvanično potvrđeno da je njegova. Sankcionisale su je SAD. Međutim, Velika Britanija i članice EU nisu.

Još jedna jahta koja se povezuje sa Putinom, nazvana „Viktorija“, viđena je kako napušta Rusiju. Jahta vredi više od 46 miliona evra i ima luksuzan enterijer. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazali su da je brod prošao kroz Bosforski moreuz 28. juna, a zatim se uputio ka turskom letovalištu Bodrum.

Putin navodno poseduje još jednu superjahtu sa šest paluba. Reč je o Šeherezadi, čija je zvanična cena nakon renoviranja bila oko 581 milion evra, ali izvori kažu da je cena bliža 870 miliona evra, navodi se u članku.

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