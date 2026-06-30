Dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Korina Mačado optužila je vlasti u Karakasu da su zatvorile vazdušni prostor zemlje kako bi sprečile njen povratak nakon nedavnih zemljotresa.

Mačado je u video poruci objavljenoj na Instagramu rekla da je njen povratak u Venecuelu nakon razornih zemljotresa od 24 juna "neizbežan" kako bi "bila sa građanima tokom katastrofe", prenosi CNN.

"Spremna sam i blizu sam Venecuele i učiniću sve što je potrebno da budem sa vama", poručila je Mačado, koja se trenutno nalazi u Panami. Ona je optužila vladu Venecuele da je ograničila informacije o zemljotresima i komunikaciju, tvrdeći da vlasti pokušavaju da sakriju razmere posledica prirodne katastrofe.

Njena politička retorika već godinama počiva na predstavljanju Venecuele kao zemlje bez institucija, bez kapaciteta i bez mogućnosti da se sama izbori sa krizama. Takođe, Mačado ne prestaje sa insistiranjem na tome da je država nesposobna i da spas može doći isključivo spolja, kroz međunarodni pritisak ili intervenciju.

U ovakvim okolnostima, svaki pokušaj da se prirodna katastrofa iskoristi za produbljivanje političkog sukoba ili za predstavljanje sopstvene zemlje kao potpuno propale države može se tumačiti kao političko lešinarenje.