Prema izvoru bliskom istrazi, Ermolajev je među povređenima u incidentu u kojem su teško povređene dve osobe, dok je jedan 13-godišnji dečak zadobio lakše povrede, preneo je portal "France 24".

Osumnjičeni je, prema navodima tužilaštva Monaka, postavio torbu ili paket u predvorje stambene zgrade pre nego što je aktivirao eksplozivnu napravu i pobegao sa lica mesta.

Princ Albert II osudio je napad, nazivajući ga "gnusnim zločinom", i poručio da će bezbednost u Kneževini ostati prioritet.

Vlasti su saopštile da je ovo prvi ovakav incident u istoriji Monaka, kao i da je u toku intenzivna istraga uz saradnju sa francuskim službama bezbednosti.

Osumnjičeni je identifikovan na snimcima nadzornih kamera i viđen kako napušta područje i prelazi u susedni francuski grad Bosolej.

Povređeni su prevezeni u bolnice u Nici.

Istraga o motivima napada je u toku, a bezbednosne mere u Monaku su pojačane.