Jeziva nesreća dogodila se u nedelju u selu Dobrčan kod Gnjilana, a jedna osoba je izgubila život, saopštila je tzv. Kosovska policija.

Kako se navodi u saopštenju, policija je u ponedeljak oko 14.10 časova primila prijavu da se dogodila nesreća i da je muškarac upao u bunar dok ga je čistio. Na mesto događaja odmah su upućene policijske patrole, kao i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, koji su uspeli da izvuku muškarca iz bunara.

Međutim, po izvlačenju je utvrđeno da nije davao znake života, a lekar koji je izašao na lice mesta mogao je samo da konstatuje smrt.

Po nalogu nadležnog tužioca telo nastradalog upućeno je u Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Tzv. Kosovska policija je pokrenula istragu i slučaj vodi kao "istragu smrti", dok se preduzimaju sve neophodne radnje kako bi bile razjašnjene okolnosti pod kojima je došlo do ove tragične nesreće.

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