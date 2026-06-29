Broj žrtava u dva zemljotresa koji su prošle nedelje pogodili Venecuelu porastao je na više od 1.700 ljudi, izjavio je danas predsednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

Rodrigez je u obraćanju na državnoj televiziji kazao da je u zemljotresima povređeno više od 5.000 ljudi a da je više od 15.000 ostalo bez krova nad glavom, prenosi Rojters.Venecuelu su 24. juna pogodila dva jaka, uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihtera, koji su se dogodili u razmaku od 39 sekundi a najteže je bila pogođena priobalna država La Gvaira.

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo stotinak naknadnih potresa slabijeg intenziteta.

"Moguće je da bude i do 10.000 poginulih u zemljotresima u Venecueli"

Koordinator humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija za Venecuelu Đanluka Rampolja del Tindaro saopštio je danas da se UN spremaju za mogućnost da broj poginulih u zemljotresima koji su nedavno pogodili Venecuelu bude i do 10.000.

On je, pozivajući se na poslednji zvanični podatak od 1.450 žrtava zemljotresa koji su se dogodili 24. juna, naveo da će brojka neizbežno i nažalost nastaviti da raste, prenosi Skaj njuz.Tindaro je dodao da UN rade sa pretpostavkom da će taj broj ići do 10.000 poginulih, ali je izrazio nadu da će "broj zapravo biti manji od toga".

On je rekao da venecuelanska vlada predvodi veliku humanitarnu operaciju u zemlji.

- Najmanje 2.500 objekata je pogođeno katastrofom, od kojih se većina srušila - naveo je zvaničnik UN.Tindaro je još saopštio da se očekuje da će ''tropski talas'', koji će stići do Venecuele doneti obilne padavine u narednih nekoliko sati, što bi moglo, kako je naveo, izazvati poteškoće onima koji su raseljeni zbog zemljotresa.

(Tanjug)