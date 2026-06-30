Nakon obilnih padavina, u ponedeljak oko 20.20 časova u dolini Štancertal došlo je do više odrona blata i kamenja. Nanosi kamenja i mulja zatrpali su, između ostalog, puteve B171 i L68, a na opštinskom putu između Šnana i Flirša zahvatili su i autobus javnog prevoza koji se kretao uz dolinu.

Autobus ispunjen blatom

Voda i blato iz bujičnog potoka „Hohe Riefe“, na području opštine Šnan, dostigli su na opštinskom putu visinu od oko 80 centimetara i ispunili autobus. Zbog toga su 49-godišnjeg vozača autobusa i troje putnika morali da evakuišu pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Putnici – 31-godišnji muškarac iz Irana, 39-godišnja žena i 14-godišnja devojčica iz Austrije – prošli su bez povreda. Vozač autobusa je zadobio povrede neutvrđenog stepena i kolima Hitne pomoći prevezen je u bolnicu u Zamsu.

Opštinski put zatvoren

Pogođeni opštinski put i put L68 bili su zatvoreni tokom noći. Sve stambene kuće u ugroženom području bile su od 21.30 časova dostupne samo obilaznim putem preko autoputa S16.

Put B171 očišćen je do 22.20 časova i ponovo otvoren za saobraćaj. Tokom današnjeg dana, nakon nove procene situacije, biće angažovana teška mehanizacija za nastavak radova na raščišćavanju, piše austrijski Hojte.

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