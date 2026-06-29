Spasioci su ih izvukli iz zatrpanog objekta i prevezli u bolnicu u Karakasu, gde su oboje zbrinuti, preneo je Skaj njuz. Prema medicinskim informacijama, majka i beba su stabilno.

Tokom vikenda u Venecueli su spasene su najmanje 33 osobe, ali se desetine hiljada ljudi i dalje vode kao nestale. Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su Venecuelu u noći između srede i četvrtka.

Stručnjaci upozoravaju da nakon 72 sata od zemljotresa šanse za pronalazak živih osoba ispod ruševina naglo opadaju.

Ujedinjene nacije juče su saopštile da je skoro 1.500 objekata oštećeno u snažnim zemljotresima koji su pogodili sever Venecuele i da je više od 3.100 porodica raseljeno.

Prema izveštaju, u zemljotresima je pogođeno najmanje sedam saveznih država u Venecueli, a lokalne vlasti prijavile su više od 430 naknadnih potresa, preneo je Skaj njuz.

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