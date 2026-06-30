Zemljotres je registrovan u 6.18 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio oko 11 kilometara istočno-jugoistočno od Zenice, odnosno 43 kilometra severozapadno od Sarajeva, na dubini od 10 kilometara.

Prema svedočenjima građana objavljenim na platformi EMSC, potres je kratko trajao, ali se osetio prilično snažno, naročito na višim spratovima zgrada. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.

"Probudilo me je", "Osetilo se podrhtavanje na 7. spratu", "Nije bilo štete, ali se dobro osetio udarac, nešto kao da je čekić udario u kuću, bilo je par sekundi trajalo", pisali su građani Bosne.