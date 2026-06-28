Varšava zvanično traži od Nemačke uvođenje redovnih godišnjih isplata za preživele poljske žrtve nacističkog režima iz perioda Drugog svetskog rata.

Kako prenosi ugledni nemački list Der Špigel, poljska strana je iznela konkretan predlog prema kojem bi svaka preživela žrtva nacizma dobijala isplatu od oko 2.300 evra na godišnjem nivou.

U Poljskoj trenutno živi oko 50.000 ljudi koji imaju zakonski status žrtve nacističkih progona i koji bi direktno ostvarili pravo na ovu vrstu novčane kompenzacije.

Prema prvim procenama, u prvoj godini sprovođenja ovog programa isplate bi zvanični Berlin koštale približno 100 miliona evra.

Ukupan ceh oko 300 miliona evra

Analitičari procenjuju da bi, uzimajući u obzir prosečni životni vek i demografske podatke preživelih, ukupan iznos koji bi Nemačka morala da izdvoji za ovu namenu iznosio oko 300 miliona evra.

Iako je ova cifra znatno manja od astronomskih bilateralnih reparacija od 1,3 milijarde dolara koje su ranije poljske vlade sporadično zahtevale, ovaj zahtev za direktne individualne isplate predstavlja novu rundu diplomatskog pritiska na Nemačku.

Berlin je do sada uglavnom zastupao stav da su sva pitanja ratnih odšteta pravno zatvorena međunarodnim ugovorima iz prošlog veka, ali Varšava ne odustaje od insistiranja na moralnoj i materijalnoj satisfakciji za svoje najstarije građane.