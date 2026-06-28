Dok veći deo Turske beleži letnje temperature, u planinskim područjima provincije Artvin i dalje traje borba sa snežnim nanosima.

Ekipe Pokrajinske uprave za posebne poslove rade na čišćenju puteva koji vode ka visoravnima, kako bi meštanima omogućile nesmetan pristup letnim ispašama.Radovi se odvijaju na području visoravni u okrugu Ardanuk, na oko 2.500 metara nadmorske visine, gde su snežni nanosi i lavine visoki i više od jednog metra, te i dalje blokiraju pojedine putne pravce, piše Telegraf.

Nadležne službe nastoje da završe čišćenje pre sezonskog preseljenja stanovnika i stoke na visoravni, zbog čega mehanizacija svakodnevno radi na probijanju pristupnih puteva.

U isto vreme, izražen je snažan kontrast između dolina i planinskih vrhova - dok su niža područja već u znaku leta, zelena i cvetna, visoravni i dalje izgledaju kao usred zime.

Na turskoj rivijeri tempoerature se kreću oko 34-35 Celzijusa u proseku. Meteorološka služba Turske (MGM) navodi da će temperature u većem delu zemlje biti 2 do 5 stepeni iznad sezonskog proseka. Posebno toplo biće u oblastima Mramora, Egeja i Mediterana. Turski mediji upozoravaju na "toplotni alarm": očekuju se temperature oko 38 stepeni, a u nekim unutrašnjim i južnim područjima lokalno i više,