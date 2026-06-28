Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je trenutnu, potpunu zabranu izvoza benzina i mlaznog goriva, dok se razmatra i blokada izvoza dizel goriva.

Putin je doneo dramatičnu odluku tokom sastanka sa državnim i vojnim liderima koji je uživo prenošen na ruskoj državnoj televiziji.

"U interesu domaćih potrošača, uvedena je privremena potpuna zabrana izvoza benzina i mlaznog goriva. Razmatra se potreba za uvođenjem potpune zabrane izvoza dizel goriva", rekao je Putin vojnom i političkom rukovodstvu.

Svestan panike u Rusiji zbog nestašice goriva, ruski predsednik je dodao: "Znam da ćemo sada razgovarati, može biti pitanja o mogućem gomilanju zaliha, ali zato smo se okupili da sprečimo bilo kakve korake koji nam zapravo nisu potrebni, ne treba da stvaramo dodatne probleme sebi. Dakle, razgovaraćemo o ovim pitanjima", prenosi Indeks.

Sistematsko uništavanje ruske naftne infrastrukture

Iako Moskva mesecima pokušava da minimizira ekonomske posledice rata, jasno je da je ova radikalna mera direktna posledica neviđene i izuzetno uspešne kampanje napada dronova na ruske energetske objekte Ukrajine.

Kijev je poslednjih meseci osakatio ruske rafinerijske kapacitete, ciljajući ključna postrojenja stotinama kilometara iza linija fronta, što je izazvalo lančanu reakciju i ozbiljnu nestašicu goriva širom zemlje.

Tek u poslednjih nekoliko dana ključni pogoni su izbačeni iz mašine. Rafinerija NORSI, koju organizuje Lukoil, četvrti po veličini u zemlji i drugi najveći proizvođač benzina u Rusiji, potpuno je obustavila rad nakon teškog napada dronom.

Istovremeno, procenjuje se da velika rafinerija u Moskvi, koja je pretrpela katastrofalne požare nakon uzastopnih napada, neće moći da pokrene proizvodnju pre kraja godine, što je stvorilo ogromnu rupu u snabdevanju prestonice i okolnog regiona.

Samo u protekla 24 sata, ukrajinske snage dugog dometa uspešno su pogodile rafineriju Slavjansk u Krasnodarskom kraju i ogromno naftno postrojenje u Jaroslavskoj oblasti, koje se nalazi čak 700 kilometara od ukrajinske granice.

Kolaps na okupiranom Krimu i širenje krize

Kriza sa gorivom, koja je sada eksplodirala u Moskvi i drugim ruskim regionima, počela je potpunim kolapsom na Krimskom poluostrvu.

Sistematski ukrajinski udari na mostove, železničke pruge i naftne terminale na Krimu praktično su paralisali ruske rezerve tamo. Okupacione vlasti su bile prinuđene da potpuno obustave distribuciju goriva, čak i građanima koji imaju kupone za gorivo.

Izveštaji sa terena u Sevastopolju i drugim krimskim gradovima opisuju potpuni haos: benzinske pumpe su prazne, javno osvetljenje je isključeno radi uštede energije, a lokalni stanovnici čekaju u redovima satima za kupone za gorivo.

Ipak, strategija Kijeva da "iscrpi" rusku vojnu mašineriju pokazala se uspešnom jer su se nestašice sa periferije prelile u samo srce Rusije, primoravajući Kremlj da uvede vanredne trgovinske blokade kako bi spasao domaću vojsku i vazduhoplovstvo.