Poljski državni vrh smatra da raste rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a, izjavio je šef spoljne obaveštajne službe Poljske, a prenosi nemačka agencija DPA.

"Pratimo razvoj situacije u Ukrajini i vidimo da rat u ovom trenutku ne ide u korist Rusije. To je razlog za zabrinutost da bi Moskva mogla dodatno da eskalira situaciju", rekao je pukovnik Pavel Šota, direktor spoljne obaveštajne službe Poljske, za poljski list "Ržečpospolita".

Prema njegovim rečima, ograničen napad na baltičke države mogao bi da bude izveden uz pomoć takozvanih "malih zelenih ljudi", kako su nazivane ruske snage bez vojnih oznaka koje su 2014. godine preuzele kontrolu nad poluostrvom Krim.

"Rusija sistematski prelazi crvene linije kako bi testirala odgovor NATO-a. Cena takvih provokacija je niska, dok Alijansa uglavnom odgovara političkim merama, što podstiče dalju eskalaciju", rekao je Šota.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski prošle nedelje je takođe upozorio da bi Rusija mogla da izvede takozvane operacije pod lažnom zastavom.

"Odgovorićemo. Imamo dovoljno snage"

"Moramo da prenesemo Putinu da znamo šta namerava i da nećemo dozvoliti da budemo uvučeni u takav scenario, da bi to bilo potpuno neprihvatljivo i da ćemo braniti svaki pedalj teritorije NATO-a", rekao je Sikorski za američku televiziju CBS.

Predsednik Rusije Vladimir Putin i drugi zvaničnici u Moskvi više puta su poručili da Rusija nema nameru da napadne članice NATO-a.

Ipak, obaveštajne službe više država članica Alijanse dele zabrinutost zbog moguće eskalacije, iako se njihove procene razlikuju kada je reč o obimu i vremenskom okviru eventualnih poteza Moskve.