Baranin Martin Janković uhapšen je u velikoj policijskoj akciji koja se od jutros sprovodi u više primorskih opština, saznaju Vijesti nezvanično.

Janković je, prema podacima bezbednosnog sektora, pripadnik škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", policija od Ulcinja do Boke Kotorske pretresa više objekata koji se dovode u vezu sa pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa i njima bliskim osobama.

Tokom pretresa policija traga za dokazima koji bi mogli biti od značaja za dalje rasvjetljavanje aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa.

Alo/Vijesti

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