Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema poslednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3.300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih.

U zemlji je obustavljen je vazdušni, železnički saobraćaj i nastava u školama.

U Venecuelu je iz sveta pristiglo 2.600 tona humanitarne pomoći. Najteži zemljotres u istoriji Venecuele sravnio je sa zemljom lučki grad La Gueru takozvanu kapiju Karakasa.

Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta, šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć.

Pomoć stiže sa svih krajeva sveta

SAD su za pomoć Venecueli opredelile 150 miliona dolara pomoći, kao i timove za hitne potrage i spasavanja, transportnu i logističku podršku, Ujedinjene nacije su mobilizovale 1.000 ljudi za pomoć u pretrazi i spasavanju žrtava zemljotresa, dok je Papa Lav XIV uplatio 100.000 evra, prenosi Skaj njuz.

El Salvador je uputio 300 spasilaca i 50 tona medicinske opreme, Meksiko je u Venecuelu poslao 250 vojnih spasilaca, pet spasilačkih pasa, četiri aviona, dron, opremu za spasavanje i medicinsku opremu, a Španija je poslala 57 vojnika, 40 vatrogasaca, i milion evra pomoći.

Švajcarska je uputila u tu zemlju 80 spasilaca i 18 tona metričkih zaliha, Kolumbija je poslala 60 ​​spasilaca, devet vatrogasaca, četiri tima sa psima i 12 metričkih tona opreme a Nemačka je poslala 48 članova federalnog tima za pomoć u katastrofama.

Iz Ekvadora je upućeno 46 spasilačkih specijalista, dva psa tragača i šest metričkih tona opreme, dok je Svetska centralna kuhinja obezbedila milion dolara i obroke.

Indija je u Venecuelu poslala poljsku bolnicu i 35 tona zaliha, lekova i medicinske opreme, Francuska je poslala jedinicu za spasavanje, uključujući medicinske timove, inženjere i pse a Dominikanska Republika je u tu zemlju poslala svoj tim za spasavanje, kao i Panama. U Venecuelu je i iz Italije upućen tim Agencije za civilnu zaštitu.

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