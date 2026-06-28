Prema informacijama do kojih je došao Blumberg, američki analitičari napravili su neshvatljive propuste prilikom odabira i verifikacije meta za vazdušne udare na Iran.

Objekat koji je bio meta napada "greškom je smatran delom pomorske baze elitne jedinice iranskih oružanih snaga".

Umesto legitimnog vojnog cilja, američki projektili su pogodili obrazovnu ustanovu u Minabu punu dece.

Istina se znala još 2019. godine, ali je ignorisana

Ono što ovaj slučaj čini još skandaloznijim jesu podaci da je Pentagon imao informacije o stvarnoj nameni objekta.

Kako se navodi u publikaciji, još 2019. godine jedan od američkih obaveštajnih analitičara zvanično je utvrdio da se na toj lokaciji nalazi osnovna škola.

Međutim, ova ključna informacija nikada nije uneta u zvaničnu bazu podataka o ciljevima i, samim tim, "nije stigla do komande pre početka vojne operacije".

Najveći masakr civila u modernoj istoriji vojske SAD

Posledice ovog propusta su katastrofalne i predstavljaju crnu mrlju na modernu istoriju američkog ratovanja.

"Kao rezultat udara poginulo je oko 175 ljudi, uključujući otprilike 168 učenica", navodi agencija.

Blumberg ističe da je ovaj tragični događaj postao jedan od najtežih i najmasovnijih epizoda pogibije civilnog stanovništva u proteklih nekoliko decenija američkih vojnih kampanja širom sveta.

Bivši službenici američkih obaveštajnih agencija otvoreno su priznali novinarima da su baze podataka koje koristi vojska potpuno nesinhronizovane.

Nedostatak detaljne i rigorozne provere meta neposredno pre izdavanja naređenja za napad ocenjen je u bezbednosnim krugovima kao "nezamisliv" i profesionalno nedopustiv propust.

Ova otkrića dolaze u trenutku kada je izraelski premijer Benjamin Netanjahu javno potvrdio da samostalno donosi odluke o udarima na Iran, što dodatno komplikuje ionako eksplozivnu situaciju na Bliskom istoku.