Pukovnik Rustem Fahrijev iz Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane , koji je navodno bio umešan u organizovanje pokušaja terorističkog napada na Krimu, ubijen je, saopštile su snage bezbednosti za RIA Novosti.

- Dana 18. maja, pukovnik vojne obaveštajne službe Rustem Saithalilovič Fahrijev je ubijen u Ukrajini - navodi se u saopštenju.

Kako piše ruska strana, učestvovao je u pokušaju nasilnog zauzimanja zgrade Saveta ministara Krima 2014. godine, bio je član bataljona „Asker“, a kasnije „Donbas-Ukrajina“.

Prema FSB-u, Fahrijev je navodno organizovao pokušaj atentata na visokog oficira ruskog Ministarstva odbrane 1. decembra 2025. godine. Snage bezbednosti su potom ubile ukrajinskog agenta dok su postavljale bombu ispod vozila.

Krajem prošle godine, Rosfinmonitoring je uvrstio Fahrijeva na spisak terorista i ekstremista, prenosi ruska agencija.

Najnovije vesti sa fronta u Ukrajini možete pratiti u našem BLOGU UŽIVO.

BONUS VIDEO