Maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 35 do 39 stepeni Celzijusa.

Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda. Za danas i sutra upaljeni su narandžasti i crveni meteoalarmi:

Iz RHMZ upozoravaju da se i u Beogradu danas i početkom sledeće sedmice nastavlja toplotni talas, koji će usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, ali i pojavu tropskih noći.

Prognozirana maksimalna temperatura biće u intervalu od 35 do 39, a minimalna od 20 do 25 stepeni.

Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.

Vreme narednih dana

I početkom naredne sedmice zadržaće se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 35 do 39 °C.

U utorak posle podne (30.06.) u brdsko - planinskim predelima istočne i južne Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavino, a od srede do petka (01-03.07.) u celoj zemlji promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature, pa će u četvrtak i petak (02. i 03.07.) biti znatno prijatnije i maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 27 do 31 °C.

Za vikend (04. i 05. 07.) ponovo pretežno sunčano.

Ristić najavio kraj vrućina, ali i nove nepogode

Meteorolog Ivan Ristić je u novoj vremenskoj prognozi objavio da vrućine prestaju početkom jula kada stiže osveženje uz pad temperature i pljuskove sa grmljavinom.

"Centar toplotne kupole, afričkog anticiklona premešta se prema nama i usloviće dalji porast temperatura koje će se krajem juna kretati između 36 i 40 stepeni. Narandžasti i crveni meteo alarm su uključeni", najavio je Ristić.

Ristić navodi da vrućine prestaju početkom jula. Tada dolazi takozvani "Azorski" anticiklon.

"Početkom jula očekujemo slabljenje i potpuni nestanak ove toplotne kupole jer na tron dolazi Azorski anticiklon. On će doneti osveženje i normalizaciju temperatura u većem delu Evrope", nastavlja Ristić.

Kraj toplotnog talasa stiže oko 1. jula. Nakon toga pljuskovi sa grmljavinom i gradom.

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"Kraj izraženog toplotnog talasa obično prate i jače nepogode sa grmljavinom, pljuskovima kiše ali i gradom praćenog jakim vetrom. Kod nas se promena vremena sa izraženim olujnim nestabilnostima očekuje u sredu 1. jula. Povratak vrućina se očekuje tek u drugoj polovini jula tačnije u trećoj dekadi, kada se očekuju najviše temperature ovoga leta, koje će se oko 24. jula kretati između 40 i 45 stepeni", zaključio je Ristić.