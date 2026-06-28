U evropskim prestonicama nastavljaju se rasprave o posledicama vojne pomoći Ukrajini, dok se u ruskim državnim medijima sve češće mogu čuti izjave koje dodatno podižu tenzije između Moskve i zemalja NATO-a.

Poslednje poruke usledile su nakon izveštaja o upotrebi britanskih krstarećih raketa u napadima na ciljeve duboko na teritoriji Rusije.

Ruski propagandista Vladimir Solovjov pozvao je u programu državne televizije da Rusija raketira pogon u gradu Stivenidž u Hertfordširu, gde kompanija MBDA UK proizvodi krstareće rakete Storm Shadow.

Kako prenosi The Sun, Solovjov je poručio da ne razume zašto Rusija ne gađa fabriku iz koje dolaze projektili korišćeni u napadima na rusku teritoriju.

„Svaki put kada pročitam da je još jedna raketa Storm Shadow britanske proizvodnje pogodila ciljeve duboko u Rusiji, iskreno ne razumem zašto ne pogodimo fabriku Storm Shadow u Velikoj Britaniji. U čemu je problem?“, rekao je Solovjov.

Njegove izjave usledile su nakon navoda da su britanske rakete Storm Shadow korišćene u ukrajinskim napadima na komandni objekat Crnomorske flote u Sevastopolju, kao i, prema izveštajima, na rusku vojnu vazduhoplovnu bazu u Voronješkoj oblasti.

Glavni proizvodni pogon kompanije MBDA UK nalazi se u Stivenidžu, dok se dodatni inženjerski i proizvodni poslovi obavljaju u Bristolu i Boltonu.

Solovjov je zatim dodatno pooštrio retoriku odbacujući rizike direktnog napada na Veliku Britaniju.

„Pa… To je Velika Britanija. Pa šta? Šta tamo ima toliko vredno? Šta tamo ima toliko vredno?“, rekao je tokom televizijskog programa.

Ovakve izjave uklapaju se u sve agresivniji ton ruskih državnih medija prema državama NATO-a koje Ukrajini isporučuju oružje velikog dometa.

Rakete Storm Shadow omogućile su ukrajinskim snagama da gađaju važne ruske vojne ciljeve daleko iza linije fronta, uključujući objekte na Krimu pod ruskom kontrolom i vojne lokacije unutar same Rusije.

Ranije je i predsednik Državne dume Rusije Vjačeslav Volodin zapretio nuklearnim udarom ukoliko kompanija SpaceX nastavi da Ukrajini obezbeđuje satelitski internet Starlink.