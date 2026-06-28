Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pokrenuo veliku operaciju napada raketama i dronovima na osam američkih vojnih objekata u regionu Bliskog istoka, kao "odlučan odgovor" na, kako su naveli, obnovljenu američku agresiju protiv te zemlje.

IRGC je navela da su njihova mornarica i vazduhoplovne snage zajedno izvele operaciju tokom noći, između 2.00 i 3.00 sata po lokalnom vremenu, protiv osam "ključnih američkih vojnih objekata", uključujući "vazduhoplovnu bazu Ali el Salem u Kuvajtu" i "štab Pete flote Sjedinjenih Američkih Država u luci Salman u Bahreinu", prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju IRGC navodi da su objekti koji su bili mete napada uništeni.

Prema saopštenju, operacija je usledila nakon napada koje su SAD u subotu izvršile na pet iranskih priobalnih uporišta, "pod izgovorom da reaguju na sukob mornarice IRGC-a sa brodom" koji je ušao u Ormuski moreuz.

IRGC je saopštila da pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz spada u odgovornost Irana, u skladu sa memorandumom o razumevanju koji je nedavno potpisan između Irana i SAD, uz posredovanje Pakistana.

U saopštenju se upozorava da će se "od sada sa plovilima za koja se utvrdi da krše propise postupati strože nego ranije", kao i da će "svaka buduća agresija neprijatelja, bez obzira na izgovor, pa čak i ako, kao sinoć i večeras, bude usmerena na ciljeve koji se smatraju manje važnim, biti dočekana žestokim odgovorom", prenosi RTS.

"Neprijatelj treba da shvati da kršenje primirja predstavlja kršenje klauzule 1 Islamabadskog sporazuma i da će rezultirati potpunom obustavom svih povezanih procesa", navodi IRGC, prenosi "Pres TV".

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