Finski predsednik Aleksandar Stub potpisao je izmene zakona kojima se ukida dosadašnja zabrana uvoza, proizvodnje, skladištenja i upotrebe nuklearnog oružja u Finskoj.

Odluka predstavlja nastavak nedavno usvojenih zakonskih promena koje se odnose na nuklearnu politiku zemlje i već je izazvala reakcije u međunarodnim odnosima.

Prema dokumentu koji je objavila finska vlada, predsednik Republike odobrio je predlog izmena Zakona o nuklearnoj energiji i Krivičnog zakonika. U dokumentu se navodi: „Predsednik Republike je odobrio predlog“.

Finski parlament usvojio je odgovarajuće zakonske amandmane 17. juna, čime je otvoren put za formalno stupanje na snagu novih pravila.

Kako je ranije objavio Blumberg, odluka o ukidanju zabrane posedovanja nuklearnog oružja doneta je usred, kako se navodi, rastućih bezbednosnih pretnji. Finska vlada obrazložila je da su zakonske izmene usmerene na „jačanje odvraćanja“.

Na odluku Helsinkija reagovala je ruska ambasada u Finskoj, saopštivši da će Rusija u svom vojnom planiranju uzeti u obzir mogućnost pojave nuklearnog oružja na finskoj teritoriji. Istovremeno je poručeno da će biti preduzete mere radi obezbeđivanja bezbednosti.