Drago je deda Miloša Parandilovića, blokaderskog poslanika poznatog po incidentnom ponašanju.

"Ja sam '38. godište, a ostao sam bez majke godine i mesec dana pre 40. godine, baba i tetka me je odgajila. Imam 88 godina", kaže Drago na početku razgovora.

Na pitanje da li mu je bilo teško da se spremi za skup, Drago je rekao:

"Ništa mi nije teško. Za Vučića, sve što treba, glavom i bradom. Nikada u životu niko neće biti ovo što je Vučić dao za Srbiju. Treba ga podržati u celosti, sve što treba, hvala mu do neba. Predsednik bolji nema od njega, niti je bio do sada, za moje godine koje ja znam."

Da upoznamo naše gledaoce, vi ste i deda Miloša Parandilovića, jednog od lidera opozicije u Srbiji. Da li je vreme da pozovemo Miloša da dođe na pravu stranu?

"Ja bih želeo da kažem, nikada nisam kažnjavan, niti je ko iz porodice Parandilović kažnjavan. Mi smo jedno 8 predaka dali za današnjicu, moj otac je dao dva brata. Njegov je pradeda poginuo u Ivanje sa Vlada Divca stricom, i još dvoje Parandilovića su u ratu 43. godine poginula na Prijepolju. On nam gubi ugled, tražimo da se opasulju i da se vrati 'vamo ili da ga izbrišemo iz porodice Parandilović da ode u Bojaniće. Ne želimo takve, mi smo pristojna porodica, imamo doktora, majora, imamo lekara, i svi to zameraju, pogotovo kad viče Parandilović, nek viče ime ko je, šta je, ko pravi grešku, a ne tako", zaključio je Drago.