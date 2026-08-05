Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsedničkom vojnom helikopteru Marine One u kojem je bio predsednik SAD Donald Tramp, saopštila je danas Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

Predsednički helikopter je poleteo u utorak popodne sa heliodroma Elipsa na južnom travnjaku Bele kuće, iako vazdušni saobraćaj na obližnjem civilnom aerodromu Vašington Nešnal nije bio obustavljen više minuta nakon poletanja helikoptera, prenosi CNN.

Analiza audio-snimaka kontrole letenja potvrdila je da su piloti predsedničkog helikoptera najmanje tri puta informisali kontrolu letenja u kuli aerodroma Vašington Nešnal da se spremaju za poletanje, ali čini se da kontrolor leta nije potvrdio prijem te poruke i saobraćaj na aerodromu je nastavljen.

"Kula, da li me čujete. Marine One, tri minuta do poletanja", rekao je pilot helikoptera u 14.31, a potom se ponovo oglasio, međutim kontrolor je odgovorio da je prenos "prekinut i nejasan".

Marine One je poleteo sa heliodroma Bele kuće oko 14.33, a oko minut kasnije, u 14.34, sa piste aerodroma Vašington Nešnal uzleteo je avion kompanije American Airlines 3742, na liniji za Pensakolu na Floridi. Komercijalni avion je prošao na manje od 1,5 milje (oko 2,4 kilometra) od predsedničkog helikoptera, pokazuju podaci sajta za praćenje letova Flightradar24, ali oba vazduhoplova su bezbedno sletela.

"Let predsedničkog helikoptera Marine One 4. avgusta bio je rutinski. Kontrolni toranj aerodroma Vašington Nešnal nije zadržavao posadu helikoptera, nije zahtevao da čekaju u vazduhu, niti je na bilo koji drugi način menjao putanju njihovog leta", izjavio je za CNN portparol američkih marinaca.

Portparol Bele kuće Kuš Desai izjavio je za Volstrit džurnal da helikopterom Marine One upravljaju neki od najboljih pilota na svetu i "predsednik ni u jednom trenutku nije bio izložen opasnosti". Nakon prošlogodišnjeg sudara helikoptera Blackhok američke vojske i putničkog aviona kompanije American Airlines-a, u kojem je poginulo svih 67 ljudi u avionu, kontrola letenja pomno nadzire veliku gužvu u vazdušnom prostoru oko aerodroma Vašington Nešnal, a FAA je uvela stroga ograničenja za helikoptere koji lete u blizini aerodroma.