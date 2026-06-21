Letnji toplotni talasi predstavljaju veliki izazov za biljke, bilo da se nalaze u stanu, na terasi ili u bašti. Visoke temperature i jako sunce ubrzavaju isparavanje vlage, zbog čega biljke mogu početi da venu čak i kada se redovno zalivaju.

Mnogi ljubitelji cveća primete da biljke tokom najtoplijih dana ne reaguju na zalivanje kao ranije. Razlog često nije nedostatak vode, već promenjena struktura zemljišta koje više ne može da upija vlagu na pravi način.

Kako vrućina utiče na biljke

Tokom leta, saksije su posebno izložene zagrevanju. Sunčevi zraci brzo podižu temperaturu zemlje, dok vlaga isparava mnogo brže nego u drugim periodima godine.

Ovo je naročito izraženo na balkonima i terasama, gde su biljke često izložene direktnom suncu. Male saksije dodatno pogoršavaju situaciju jer imaju ograničenu količinu zemlje koja može da zadrži vlagu.

Vremenom, biljka počinje da pokazuje znake stresa: listovi venu, rast se usporava, a zemlja postaje tvrda i zbijena.

Zašto voda više ne prodire u zemlju

Kada se zemlja potpuno isuši, ona menja strukturu i gubi sposobnost da ravnomerno upija vodu. Umesto rastresitog supstrata, formira se zbijena masa koja se odvaja od zidova saksije.

U takvim uslovima voda često prolazi kroz praznine između zemlje i posude, bez zadržavanja u korenskoj zoni.

Tipičan znak ovog problema je situacija kada voda odmah iscuri kroz dno saksije, dok biljka i dalje izgleda dehidrirano.

Dubinsko natapanje kao rešenje

Stručnjaci za negu biljaka preporučuju metodu dubinskog natapanja kao efikasan način da se zemljište ponovo hidrira.

Postupak je jednostavan:

Saksiju postaviti u veću posudu sa vodom

Voda treba da dopire do donjeg dela saksije

Ostaviti biljku nekoliko sati da upija vlagu odozdo

Na ovaj način zemlja se ravnomerno natapa, a voda dopire do korena koji je najviše pogođen sušom.

Ova metoda često daje znatno bolje rezultate od klasičnog zalivanja odozgo, posebno kada je zemlja jako isušena.

Šta raditi nakon oporavka biljke

Kada se zemlja ponovo navlaži, biljku treba vratiti na uobičajeno mesto i nastaviti sa redovnim zalivanjem.

Važno je zalivanje prilagoditi uslovima: tokom velikih vrućina najbolje je zalivati rano ujutru ili uveče, kada je isparavanje manje.

Kako bi se sprečilo ponovno isušivanje, preporučuje se i korišćenje kvalitetnog supstrata, odgovarajućih saksija i zaštita biljaka od direktnog podnevnog sunca.

Uz pravilnu negu i pravovremenu reakciju, biljke mogu ostati zdrave i vitalne čak i tokom najintenzivnijih letnjih vrućina.