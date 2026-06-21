Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu rekao da su vandali oštetili algama zagađeni Reflektujući bazen na Nacionalnom trgu memorijala Abrahama Linkolna i da će voda morati da se ispusti radi popravke.

Tramp je rekao da je policija uhapsila „mnogo više ljudi“ zbog vandalizma, iako je jedan od njih rekao za CNN da je samo dodirivao komad delimično odvojenog plavog materijala od nedavne renovacije.

„Reflektujući bazen nikada nije bio tako lep kao pre samo nedelju dana“, rekao je Tramp, dodajući da će biti brzo popravljen. Trampova nedavna renovacija, ukupne vrednosti 14 miliona dolara, obeležila je najnoviji u predsednikovim naporima da ulepša Vašington, arhitektonskim promenama koje su uključivale izgradnju balske dvorane Bele kuće i renoviranje zapuštenih fontana.

Sada, ono što je trebalo da bude jednostavan zadatak da se vekovnom bazenu vrati njegova željena slavna forma pred 250. godišnjicu Amerike, postalo je spektakl, privlačeći turiste i lokalno stanovništvo na bazen iz pogrešnog razloga.

Trostruki američki olimpijac Dejvid Hern rekao je za CNN da ga je policija uhapsila u petak nakon što je, kako je rekao, dodirnuo preklop plavog materijala koji se delimično odvojio od dna bazena. Hern, koji kaže da ima obrazovanje u nauci o materijalima, rekao je da je to proverio nakon vožnje biciklom nakon što je pročitao izveštaje o algama u vodi i farbi ili zaptivaču koji se ljušti sa dna.

Hern je rekao da je bio radoznao u vezi delimično pričvršćenog plavog preklopa koji je video na dnu Reflektujućeg bazena. Kada je posegnuo u vodu, Hern je rekao da je „nekako osetio kraj“ i „malo ga savio“.

Hern je rekao da mu je službenik Službe nacionalnih parkova SAD rekao da ne poseže u vodu. Nakon što se Hern vratio na svoj bicikl, rekao je da su ga ubrzo naišli pripadnici Nacionalne garde i na kraju ga je uhapsila policija američkih parkova. Rekao je da je optužen za uništavanje i oštećenje vladine imovine i neposlušnost vladinom službeniku.

Olimpijski kanuista je negirao vandalizam Reflektujućeg bazena i rekao da su njegovi postupci bili postupci „radoznalog građanina“.

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