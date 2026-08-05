Prema Piperovim rečima od profesora očekujemo da poučava o pravim vrednostima, o pošetnju. Umesto da govori o revoluciji, profeosor bi, kaže Piper, trebao da pozove sve strane da priznaju rezultatat, te da psole izbora gubitnik čestita pobedniku.

– Čovek koji decenijama predaje našoj deci najavljuje divljanje, haos, pokušaj puča, revolucije u izbornoj noći – istakao je Piper.

On objašnjava da je, prema njegovom mišljenju, posebno problematično to što bi sve blokaderske liste, od Đokićeve do drugih opozicionih lista, učestvovale u kompletnom izbornom procesu, a da bi, ukoliko im se na kraju ne dopadnu rezultati, tvrdile da su izbori pokradeni.

– Kandidovaće svoje liste, imaće posmatrače, učestvovaće u kampanji, dobiće novčana sredstva iz budžeta, ići će na Javni servis da učestvuju u debatama, imaće svoje posmatrače na biračkim mestima, prebrojaće listiće – i kada ustanove da su izgubili, onda po profesoru Tomiću treba da usledi takozvana mirna revolucija – opisao je Piper ono što smatra licemerstvom blokadera.

Piper je ukazao i na još jednu činjenicu u vezi sa profesorom Tomićem.

– Tomić je pre dvadesetak godina bio izabran od strane tadašnjeg predsednika Borisa Tadića u njegov tim kao član Pravnog saveta. Kakav predsednik, takav i član njegovog Pravnog saveta – ocenio je Piper.

Na kraju je uputio poruku profesoru Tomiću:

– Neće biti, Zorane, nikakve mirne revolucije, neće biti ni nemirne, neće biti bilo kakve revolucije na ulici. Građani Srbije će tog dana na biralištima odlučiti ko je pobednik na izborima – zaključio je Piper.