Tokom letnjih vrućina ventilator je jedan od najčešće korišćenih uređaja za rashlađivanje doma. Iako ne može da snizi temperaturu vazduha kao klima-uređaj, pravilnim postavljanjem može znatno da poboljša strujanje vazduha i učini prostor prijatnijim.

Međutim, mnogi prave istu grešku – postavljaju ventilator direktno ispred otvorenog prozora, verujući da će tako najbrže uneti svež vazduh u prostoriju.

Zašto ventilator ne treba da stoji na prozoru?

Ventilator ne proizvodi hladan vazduh, već pokreće postojeći.

Kada se postavi neposredno uz otvoren prozor i usmeri ka unutrašnjosti, često samo premešta vazduh koji se već nalazi oko njega, pa efekat rashlađivanja može biti manji nego što se očekuje, naročito ako je napolju jednako toplo ili toplije nego u stanu.

Gde je najbolje postaviti ventilator?

Ako je napolju svežije nego u prostoriji – što je često slučaj uveče ili rano ujutru – ventilator može pomoći da se topao vazduh izbaci iz doma.

Najbolje je da:

ventilator postavite oko jedan metar od otvorenog prozora;

usmerite ga ka spolja, odnosno prema prozoru;

omogućite da mlaz vazduha zahvati što veći deo prozorskog otvora.

Na taj način ventilator izbacuje topao vazduh napolje, dok svežiji spoljašnji vazduh lakše ulazi u prostoriju.

Otvorite još jedan prozor

Za najbolji efekat nije dovoljan samo jedan otvoren prozor.

Otvorite i prozor ili vrata na suprotnoj strani stana ili kuće kako bi se stvorio prirodan protok vazduha.

Dok ventilator izbacuje topao vazduh, kroz drugi otvor ulazi svežiji vazduh, što omogućava efikasnije provetravanje prostorije.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Kada ventilator usmerava vazduh ka spolja, stvara se protok koji pomaže da se iz prostorije izvuče veća količina toplog vazduha.

Sličan princip koristi se i kod ventilacije objekata, gde je cilj da se vazduh neprekidno obnavlja i zameni svežijim.

Najbolje rezultate ovaj način rada daje kada je spoljna temperatura niža od unutrašnje, najčešće u večernjim i noćnim satima.

Kako dodatno rashladiti prostor bez klime?

Pored pravilnog postavljanja ventilatora, mogu pomoći i ove navike:

provetravajte stan rano ujutru i kasno uveče;

tokom dana držite spuštene roletne ili navučene zavese na osunčanoj strani;

isključite uređaje koji nepotrebno stvaraju toplotu;

izbegavajte korišćenje rerne u najtoplijem delu dana.

Iako ventilator ne snižava temperaturu vazduha, pravilnim korišćenjem može značajno poboljšati osećaj svežine u prostoru i učiniti boravak u domu prijatnijim tokom letnjih vrućina.